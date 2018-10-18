نصرالله : معركة الوعي هي الأساس لمواجهة ما يستهدف لبنان والمقاومة

ولفت السيد نصر الله اليوم الخميس خلال لقاء خاص مع العاملين لدي 'إذاعة النور' في الذكري الثلاثين علي انطلاقتها، إلي أن 'أبرز التحديات التي نواجهها اليوم هي محاولة إسقاط المقاومة في بيئتها من خلال زرع الفتن الحزبية والمناطقية والعشائرية والعائلية، وهناك أدوات حاضرة لتنفيذ هذه الأجندات'؛ مشددا بالقول 'إننا بوعينا سنفشل هذا المخطط كما أفشلنا ما سبقه من مشاريع'.

وتطرق الامين العام لحزب الله إلي 'المسؤوليات الكبيرة التي يفترض أن تقوم بها وسائل الإعلام'؛ مؤكدا علي أهمية الصدق والأمانة في نقل الأخبار والأحداث؛ 'وهذا ما يميز حزب الله ومقاومته و وسائل إعلامه'.

كما نوبه إلي 'خطورة ما يثار علي مواقع التواصل الإجتماعي التي تدخل كل بيت'؛ داعيا إلي 'ضرورة أن نكون حاضرين في معركة الإعلام الجديد'.

وأشاد السيد نصر حسن الله بجهود العامين في إذاعة النور، 'نظرا لما قدمته طيلة السنوات الطويلة الماضية في مسيرتها الإعلامية'.

وقال: إن تأثير الإذاعة كان قويا ولا يزال، وهي واجهت تحديات كثيرة وتغلبت عليها وكانت ذروتها في حرب تموز العدوانية حين حاول العدو إسكات صوتها'؛ معتبرا أن 'الإذاعة والعاملين فيها شركاء في كل الإنجازات والانتصارات التي تحققت'.

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