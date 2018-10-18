جامعة إيرانية تزيح الستار عن جهاز قياس الإشعاعات الكهرومغناطيسية

وحضر هذه المراسم مساعد وزير الإتصالات وتقنية المعلومات 'حسين فلاح جوشقاني'، الي جانب عدد من المسؤولين لدي المؤسسات ذات الصلة في البلاد.

وفي تصريح له بالمناسبة قال المدير العام لمكتب الإشراف علي أجهزة الإتصالات الراديوية 'غلامرضا خاكسار'، ان إيران تمكنت من احراز المركز الرابع بين الدول الحائزة علي تقنية صناعة هذا الجهاز.

وأضاف خاكسار ان الجمهورية الاسلامية استطاعت الحصول علي هذه التقنية الجديدة بعد أميركا وألمانيا وإسبانيا؛ مبينا ان صناعة هذا الجهاز إستغرق 18 شهرا.

و اوضح، ان جهاز قياس الاشعاعات الكهرومغناطيسية يعمل علي محاسبة شدة ميدان الاشعاعات الراديوية وتقييم نسبة إشعاعات الأجهزة اللاسلكية والهوائيات المتنقلة في محطات الإرسال والإستقبال لأجهزة الهواتف المحمولة.

وأعلن انه سيتم قريبا تركيب هذا الجهاز في مختلف مناطق العاصمة طهران ومن ثم المدن الكبري في البلاد وذلك، نظرا لعدد من المؤشرات بما في ذلك التكثف السكاني وفترة التعرض الي هذه الإشعاعات وتواجد أشخاص بالغي الحساسية في بعض الأماكن كالمستشفيات والمدارس وحضانات ورياض الأطفال ودور العجزة وغيرها.

إنتهي**أ م د / ح ع**

