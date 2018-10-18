ضبط 986 كغم من المخدرات علي يد قوات الأمن الداخلي شرقي البلاد

بيرجند/18 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلن نائب قائد قوي الأمن الداخلي في محافظة خراسان الجنوبية (شرق) 'العقيد سعيد دادكر'، عن ضبط 986 كغم من مادتي الافيون والهيروين عبر تنفيذ عمليات مشتركة مع قوات الأمن الداخلي في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق).

وأوضح 'دادكر' اليوم الخميس، ان أفراد قوي الأمن الداخلي في مدينة طًبَس التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية، تمكنوا من رصد مركبة مهربي المخدرات عبر تنفيذ عمليات مشتركة مع زملائهم في محافظة خراسان الرضوية.
وتابع، ان المهربين عند مواجهة القوي الامنية لاذوا بالفرار دون الإكتراث الي أوامر الشرطة بالتوقف، لكنهم في نهاية المطاف وبعد بضعة كيلومترات من ملاحقتهم وحدوث الإشتباكات، وقعوا في شباك قوي الأمن الداخلي.
وأضاف العقيد دادكر انه، خلال هذه العمليات تم ضبط 944 كغم و500 غم من الافيون و41 كغم و500 غم من الهيروين كما ألقي القبض علي عنصرين اثنين من المشتبه بهم.
إنتهي**أ م د/ ح ع**



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ضبط 986 كغم من المخدرات علي يد قوات الأمن الداخلي شرقي البلاد

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