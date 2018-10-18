ايران تواجه رئيسا امريكيا لا يلتزم بالقوانين وينتهك الاتفاقيات بشكل احادي

وفي تصريح له اليوم الخميس، اشار جهانغيري الي التطورات الراهنة في كل من سوريا والعراق واليمن، والسعودية وبعض البلدان الاقليمية الاخري وايضا جرائم داعش في المنطقة.

واشار الي انه لا يمكن ربط الظروف المعقدة في البلالد اليوم الي التطورات الخارجية فحسب؛ مبينا ان هناك العديد من العناصر السياسية والدولية التي ادت الي الظروف الراهنة في ايران.

وتطرق النائب الاول لرئيس الجمهورية الي الفترات السابقة من تاريخ الثورة الاسلامية؛ مصرحا ان الامريكان كرّسوا جهودهم منذ الاشهر الاولي من تاسيس النظام الاسلامي حتي اليوم للقضاء علي الثورة الاسلامية.

واضاف قائلا، لقد حدث في وقت سابق ان قرر سفراء اوروبا مغادرة ايران، 'لكننا استطعنا ان نتجاوز تلك الظروف العصيبة'.

واشاد جهانغيري بجهود المسؤولين طوال العقود الاربعة الماضية من تاريخ الجمهورية الاسلامية الايرانية ولا سيما فترة الحرب المفروضة؛ مبينا انه رغم الظروف العصيبة التي تعرض اليها البلاد انذك لكن هؤلاء المسؤولين تمكنوا من اجتيازها.

واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية ان اؤلئك المسؤولين (الرواد) مازالوا متواجدين في الساحة ويمكن الاستفادة من خبراتهم اليوم.

ولفت جهانغيري الي انه يمكن من خلال وضع برامج وسياسات اقتصادية دقيقة اجتياز الظروف الحالية؛ مردفا ان الحكومة ترحب بكافة الخبراء الاقتصاديين للاستفادة من خبراتهم في هذا الخصوص.

وفي جانب اخر من تصريحاته تطرق النائب الاول لرئيس الجمهورية الي مشروع القرار الخاص باتفاقية مجموعة العمل المالي (FATF)، وايضا مشروع قرار مكافحة تمويل الارهاب؛ مؤكدا ان البلاد اليوم بامس الحاجة الي مكافحة غسيل الامول، كما شدد علي ضرورة وضع آلية لتجفيف مصادر تمويل الارهاب.

وفيما اشار الي توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية بشأن تاسيس مجلس التنسيق الاقتصادي الاعلي بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث؛ قال جهانغيري ان هذا المجلس صادق من جديد علي قانون مجموعة العمل المالي (FATF) بما يؤكد انه بات من الضرورات الاساسية في المرحلة الراهنة.

انتهي ** ح ع

