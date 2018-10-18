مقتل محافظ وقائد شرطة قندهار في هجوم مسلح

وذكر مراسل 'ارنا'، نقلاً عن مصادر اعلامية محلية، ان عددا من المسلحين اطلقوا النار خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون في مقر محافظة قندهار، ما ادي الي مقتل محافظ، وقائد شرطة قندهار الافغانية؛ فيما اصيب قائد قوات الحرس الوطني لدي المحافظة 'الجنرال مؤمن'.

هذا، واعلن تنظيم طالبان الارهابي ان عناصر منتسبة اليه نفذوا الهجوم المسلح علي المشاركين في اجتماع محافظة قندهار اليوم.

وفي سياق متصل اشارت مصادر اعلامية محلية الي مشاركة القائد الامريكي لقوات الحلف الاطلسي لدي افغانستان 'اسكات ميلر' في اجتماع محافظة قندهار؛ لافتة الي ان الاخير غادر الاجتماع لاسباب مجهولة دون ان يتعرض للاصابة فيما جرح اثنان من العناصر تحت امرته.

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