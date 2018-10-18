مقتل محافظ وقائد شرطة قندهار في هجوم مسلح

كابول / 18 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – افاد مراسل 'ارنا' من كابول اليوم الخميس ان محافظ قندهار 'زلمي ويسا' وقائد شرطة هذه المحفاظة الافغانية 'الجنرال عبد الرزاق اجكزي' قتلا اثر هجوم مسلح استهدف اجتماعا في مقر مجلس المحافظة بهدف تأمين الانتخابات التي ستجري السبت القادم هناك.

وذكر مراسل 'ارنا'، نقلاً عن مصادر اعلامية محلية، ان عددا من المسلحين اطلقوا النار خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون في مقر محافظة قندهار، ما ادي الي مقتل محافظ، وقائد شرطة قندهار الافغانية؛ فيما اصيب قائد قوات الحرس الوطني لدي المحافظة 'الجنرال مؤمن'.
هذا، واعلن تنظيم طالبان الارهابي ان عناصر منتسبة اليه نفذوا الهجوم المسلح علي المشاركين في اجتماع محافظة قندهار اليوم.
وفي سياق متصل اشارت مصادر اعلامية محلية الي مشاركة القائد الامريكي لقوات الحلف الاطلسي لدي افغانستان 'اسكات ميلر' في اجتماع محافظة قندهار؛ لافتة الي ان الاخير غادر الاجتماع لاسباب مجهولة دون ان يتعرض للاصابة فيما جرح اثنان من العناصر تحت امرته.
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مقتل محافظ وقائد شرطة قندهار في هجوم مسلح

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