ابو مهدي المهندس: أمريكا والسعودية وراء اغلاق حسابي علي تويتر

بغداد/18 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- علق نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي 'ابو مهدي المهندس' علي غلق حسابه في موقع 'تويتر'؛ مؤكدا ان حسابه اغلق بضغط أمريكي - سعودي.

ونقل موقع 'اسرار نيوز' المحلي عن المهندس قوله في مقطع فيديو تداولته 'إن حسابي اغلق بضغط أمريكي - سعودي؛ السعودية التي قتلت الكثيرين في اليمن وقتلت الصحفي جمال خاشقجي'.
وأضاف ابو مهدي المهندس، أن 'كل حسابات شبابنا وبناتنا الحشداويين هي حسابات الحشد الشعبي وهي حسابات لأبو مهدي'
وكانت إدارة موقع 'تويتر' اقدمت في الثاني عشر من تشرين الاول/ اكتوبر الحاري علي اغلاق الحساب الرسمي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.
وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي، انه 'يستغرب تصرف ادارة تويتر تجاه شخصية قيادية تعمل ضمن اطار الدولة العراقية بشكل رسمي'.
وحمّل البيان 'هيئة الاعلام والاتصالات العراقية' مسؤولية حماية حسابات المنتمين لهيئة الحشد الشعبي؛ بوصفها الجهة المخولة حكوميا في تزكية وتعريف الجهات الرسمية لدي المسؤولين علي شركات التواصل الاجتماعي.
وشدد بيان أعلام الحشد الشعبي 'نؤكد ان منصات هيئة الحشد الشعبي الرسمية والأخري المساندة لها تتعرض لحرب واضحة من قبل القائمين علي ادارة هذه الشركات ومنذ مدة ليست بالقليلة، وهي كما نعتقد حربا تقع ضمن حملة التشويه الاعلامية التي يتعرض لها الحشد الشعبي بدفع من جهات داخلية وخارجية معروفة'.
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ابو مهدي المهندس: أمريكا والسعودية وراء اغلاق حسابي علي تويتر

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ابو مهدي المهندس: أمريكا والسعودية وراء اغلاق حسابي علي تويتر

ابو مهدي المهندس: أمريكا والسعودية وراء اغلاق حسابي علي تويتر

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