مجلس محافظة كربلاء يصادق علي الخطة الامنية للزيارة الأربعينية

بغداد/18 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- صادق مجلس محافظة كربلاء، علي الخطة الامنية الخاصة بزيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام) بحضور قائد عمليات الفرات الاوسط 'الفريق الركن قيس المحمداوي' وقائد شرطة كربلاء والمنشآت 'اللواء احمد علي زويني'.

وذكر بيان لمجلس محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، أن 'الخطة الامنية سبق وان تم مناقشتها من قبل القيادات الامنية العليا في المحافظة من خلال مؤتمرات عديدة في سَبِيل توفير أقصي درجات الحماية للزائرين'.
وأشار مجلس محافظة كربلاء في بيانه الي انه 'وبعد إكمال جميع المناقشات والاستفسارات الموجهه لقائد عمليات الفرات الاوسط ولقائد شرطة المحافظة صادق مجلس المحافظة علي الخطة الامنية الخاصة بزيارة الأربعين المليونية'.
ولفت البيان الي ان 'الخطة الامنية تمت دراستها بالشكل الذي يضمن سلامة الزائرين وسد جميع الثغرات او الأخطاء التي ربما تكون قد حصلت في الأعوام الماضية'.
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مجلس محافظة كربلاء يصادق علي الخطة الامنية للزيارة الأربعينية

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