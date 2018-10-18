القوات العراقیة تدمر 11 وكرا لعصابات داعش فی دیالي

بغداد/18 تشرین الاول/اكتوبر/ارنا- دمرت القوات الامنیة العراقیة، وضمن عملیة أمنیة اطلق علیها 'عزم الابطال' 11 وكرا تابعا لعصابات داعش الارهابیة فی محافظة دیالي العراقیة.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنی العراقی 'العمید یحیي رسول' فی بیان له الیوم الخمیس، 'ان القوات الأمنیة فی قیادة عملیات دیالي تمكنت خلال عملیة عزم الابطال /2 من العثور علي وكر كبیر للارهابیین احتوي ملابس لعصابات داعش وعبوتین ناسفتین عبارة عن جلكانات مملوءة بمادة الـ C4 وحزاما ناسفا ومولدات و... حیث تم تدمیر الوكر بالكامل'.
واشار رسول ایضا الي عثور وكرین اخرین حیث قامت القوات الامنیة بمعالجة الوكرین والعبوات الناسفة.
وأكد انه 'فی غضون ذلك عثرت القوات الأمنیة فی القیادة ذاتها علي 8 أوكار احتوت ملابس وافرشة ومواد غذائیة للإرهابیین، وقد تمت معالجتها من قبل مفرزة المعالجة دون حادث یذكر'.
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القوات العراقیة تدمر 11 وكرا لعصابات داعش فی دیالي

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