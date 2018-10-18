مصیر المنطقة هو موضوع الصراع الجدید بین إیران وأمیركا

وأضاف رضائی الیوم الخمیس فی كلمة له خلال الدورة الخامسة من 'المهرجان العام للسائرین علي نهج الثورة الإسلامیة' قائلا، ان الجمهوریة الإسلامیة باتت الیوم وفی عامها الأربعین علي إنتصار الثورة الإسلامیة تخوض مواجهة من نوع آخر مع أمیركا؛ فان الهدف من هذه المواجهة والصراع هو تحدید مستقبل المنطقة وبإمكاننا أن نقول بأن هذه المواجهة هی مواجهة مصیریة'.

وتابع، ان نتیجة هذه المواجهة ستكون مصیریة لإیران وأمیركا؛ فقد تعسكر الأمیركان فی منطقتنا بعد الحرب العالمیة الثانیة وحلوا محل بریطانیا فی إیران والسعودیة والدول الأخري؛ حیث قام الأمیركان بنهب نفط وغاز المنطقة تحت غطاء الدفاع عنها أمام التیار الشیوعی وأقاموا سوق أسلحتهم فی هذه المنطقة لكی یضمنوا الأمن لـ 'إسرائیل'.

وأكد رضائی ان أمیركا باتت تتشبث بمختلف الذرائع لضرب إیران بما فی ذلك الحیلولة دون تقدمها فی المجال النووی وفرض الضغوط الإقتصادیة وإثارة الزوبعات الإعلامیة واحتضان التیارات الإرهابیة؛ كان الهجوم الإرهابی الأخیر فی أهواز نموذجا بارزا له.

وتابع القول : ان العدو یسعي من وراء كل هذه المحاولات الفاشلة تفادی إضمحلاله فی المنطقة؛ مؤكدا ان إیران ستتغلب علي الأعداء اتكالا علي أبناء شعبها المتواجدین دوما في الساحة.

إنتهی**أ م د/ ح ع **

