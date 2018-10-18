إيران وباكستان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري الحدودي

وبدأ الإجتماع السادس للجنة التجارة الحدودية المشتركة بين الجمهورية الإسلامية وباكستان منذ الإثنين 15 تشرين الأول/أكتوبر بحضور أعضاء الوفدين الإيراني والباكستاني بمدينة كويتة (مركز ولاية بلوجستان في باكستان) واختتم أعماله أمس الأربعاء.

وتم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وباكستان من قبل رئيس منظمة الصناعة والتعدين في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد) 'نادر ميرشكار' ورئيس جمارك ولاية بلوجستان في باكستان 'أشرف علي'.

وتنص مذكرة التفاهم المبرمة علي ضرورة إستمرار تبادل الزيارات بين مسؤولي الجمارك والسلطات الحدودية للبلدين بصورة منتظمة، كما اتفق الجانبان علي التسريع في وضع اللمسات الأخيرة لفتح منافذ 'ريمدان-مند وبيشين-كبد' الحدودية الجديدة بين إيران وباكستان، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في مجال الثروة السمكية بين مينائي جابهار الايراني وغوادر الباكستاني.

إنتهي**أ م د/ ح ع**

