ايران تؤكد علي عدم استغلال التكنولوجيا للتدخل في شؤون الدول المستقلة

جاء ذلك في كلمة للسيدة 'حسيني' رئيسة الوفد البرلماني الايراني خلال الاجتماع الثالث والتسعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) في جنيف.

واعربت البرلمانية الايرانية عن املها في التوصل الي نتائج ايجابية عبر هذا الاجتماع وبما يسهم في تعزيز العلاقات والنهوض بمستوي السلام والامن الدوليين والتعايش السلمي والتنمية المستدامة، وايضا ايجاد نهج جديد في العلاقات بين برلمانات وشعوب العالم.

كما نوّهت السيدة حسيني الي ان التقدم العلمي والتكنولوجي يضطلع بدور فاعل في تعزيز التعايش السلمي لدي لكثير من بلدان العالم؛ مؤكدة في الوقت نفسه علي عدم استغلال التكنولوجيا والعلوم الحديثة للتدخل في شؤون الدول المستقلة.

واكدت رئيسة الوفد البرلماني الايراني الي جنيف، علي برلمانات العالم بضرورة وضع آليات وسنّ قوانين مناسبة للدفع بعجلة التنمية والتقدم التكنولوجي نحو الامام ودعم الجهات الناشطة في مجال انتاج العلوم وتوظيف هذه الانجازات لخدمة التنمية المستدامة.

ولفت السيدة حسني الي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف في طليعة البلدان المتقدمة في مجال العلوم والتنكولوجيا؛ منوهة في هذا السياق بالجهود والانجازات المحققة علي ايدي العلماء الايرانيين في مجال انتاج العلوم والمساهمة في تعزيز مسيرة التقدم العلمي علي الصعيد الدولي.

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