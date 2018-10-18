لافروف : موسكو تطالب اوروبا بتوفیر ظروف التعاون بین شركاتها مع ایران

وافاد مراسل 'ارنا' من روسیا ان لافروف وفی حدیث للصحافة الفرنسیة الیوم الخمیس، وردا علي سؤال بشان 'مواقف فرنسا وهل هی مماثلة للمواقف الامریكیة ؟' قال ان 'الامر لیس كذلك؛ علي سبیل المثال نري بأن فرنسا وروسیا الي جانب بریطانیا والصین وایران تلتزم بهذا الاتفاق الدولی'.

وتابع وزیر الخارجیة الروسیا قائلا، ان هناك جهودا مكثفة تبذل بشان الشركات الاوروبیة، فضلا عن مساعی البلدان الاوروبیة الثلاثة وروسیا والصین للحفاظ علي الاتفاق النووی دون مساهمة امریكا.

واكد لافروف ضرورة ایجاد آلیة لتحقیق كافة الاتفاقات بما فیها تحقیق المصالح الاقتصادیة الایرانیة مقابل التزام الاخیرة بتعهادتها قبال الاتفاق النووی وفی ظل الظروف الجدیدة الراهنة؛ مردفا ان هذه الاهداف بحاجة الي خطوات فنیة ومالیة ومصرفیة كبیرة؛ وان الجهود فی هذا الاطار متواصلة.

واشار وزیر الخارجیة الروسی الي انسحاب عدد من الشركات الفرنسیة من التعاون مع ایران علي خلفیة الحظر الامریكی؛ مؤكدا علي الحكومات الاوروبیة باتخاذ مایلزم للتعاطی مع هذه الظروف.

وقال ان وزارة المالیة والبنك المركزی وبعض المؤسسات المعنیة فی روسیا الي جانب الدول الاوروبیة المساهمة فی الاتفاق النووی تبذل الجهود من اجل التوصل الي آلیة فی سیاق التعاون مع ایران.

وفی جانب اخرمن تصریحاته للصحافة الفرنسیة، تطرق لافروف الي الازمة السوریة؛ مؤكدا أن مجموعة 'أستانا' مستعدة للتواصل مع ما یسمي بـ 'المجموعة المصغرة' حول سوریا، لكن من الضروری تحدید أساس هذه الاتصالات.

واردف قائلا : نحن لسنا ضد الاتصالات حتي مع أولئك الذین لا یشاركون تقییماتنا ومن لا نشارك تقییماتهم؛ روسیا تتواجد فی سوریا بدعوة من الحكومة الشرعیة، دول الغرب — دون هذه الدعوة.

وقال وزیر الخارجیة الروسی : الرئیس الفرنسی 'إیمانویل ماكرون' اقترح فی وقت سابق، فكرة أن تتواصل ما یسمي بـ'المجموعة المصغرة' حول سوریا مع مجموعة أستانا — روسیا وتركیا وإیران؛ نحن مستعدون لهذه الاتصالات وقبل أن نبدأ مناقشة شیء بجد، علینا أن نحدد أسس هذا النقاش.

واكد لافروف، أنه لا یمكن أن یكون هناك أساس لهذا النقاش إلا قرار 2254 لمجلس الأمن الدولی الذی یركز علي العملیات التی یجریها السوریون أنفسهم؛ مشددا بالقول : لا یمكننا حل القضایا المهمة وراء ظهر الحكومة، المعارضة والمجتمع المدنی السوری.

المصدر : ارنا + وكالات

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