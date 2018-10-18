حاكم ولاية بلوجستان : لتعزيز التبادل التجاري بين طهران واسلام اباد

تصريحات المسؤول الباكستاني هذه جاءت اليوم الخميس خلال استقبال رئيس مؤسسة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) 'نادر ميرشكار' والوفد المرافق له الذي يزور باكستان للمشاركة في اجتماع لجنة التجارة الحدودية بين البلدين.

واكد ياسين زئي خلال اللقاء، ان رئيس الوزراء الباكستاني 'عمران خان' يحرص علي تتنمية العلاقات مع دول الجوار.

وتابع قائلا، 'سنشهد قريبا تحولا في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ايران وباكستان'.

كما اعرب حاكم ولاية بلوجستان الجديد عن ترحيبه لاقامة معرض تجاري مشترك بين البلدين في مدينة زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوجستان) ومدينة كويتة الباكستانية، وتعزيز الزيارات الاقتصادية الثنائية.

ودعا ياسين زئي الي تيسير الاجراءات الخاصة باستصدار تاشيرات الدخول وبما يعزز من اواصر المحبة والتعارف بين الشعبين الايراني والباكستاني.

علي صعيد اخر، اكد حاكم ولاية بلوجستان ان حكومة اسلام اباد تدين الارهاب بكافة انواعه؛ منددا بالاعتداء الاخير علي مقر ايران الحدودي والهجوم الارهابي علي مراسم الاستعراض (العسكري) في مدينة اهواز (جنوب غرب ايران).

الي ذلك، اكد القنصل العام الايراني في مدينة كويتة الباكستانية 'محمد رفيعي' ان تنمية العلاقات وتعزيز التعاون بين المحافظات الحدودية الجارة سيمنع من توسع رقعة الارهاب والتطرف.

ودعا رفيعي خلال اللقاء، المسؤولين في ايران وباكستان الي اتخاذ الاجراءات المناسبة لتعزيز التعاون المصرفي والتحويلات المالية بين الجانبين ولا سيما محافظة سيستان وبلوجستان و ولاية بلوجستان؛ وذلك وصولا الي الاهداف التجاري المشتركة وتحقيق حجم الـ 5 مليارات دولار في مجال التبادل الاقتصادي بين البلدين.

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