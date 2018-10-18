قائد قوات حرس الحدود :

حشد كافة الامكانات خدمة لزوار اربعين الامام الحسين (ع)

طهران / 18 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اكد قائد قوات حرس الحدود للجمهورية الاسلامية 'العميد قاسم رضائي' انه تم حشد كافة الامكانات اللازمة في المناطق الحدودية الثلاثة (مهران وشلمجة وجذابة – جنوب غرب) لتقديم افضل الخدمات الي زوار مراسم اربعين استشهاد الامام الحسين (عليه السلام).

وفي تصريح له اليوم الخميس خلال زيارته معبر ميرجاوة الحدودي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، قال العميد رضائي انه لمدعاة للفخر والاعتزاز بالنسبة لقوات حرس الحدود ان تقدم الخدمات الي زوار الاربعين؛ مردفا لقد حشدت كافة الامكانات والطاقات الانسانية من اجل تقديم افضل الخدمات الي عشاق ابي الاحرار الامام الحسين (عليه السلام).
وفي جانب اخر من تصريحاته، اكد قائد قوات حرس الحدود الايراني قائلا ان زوار الاربعين القادمين من الاراضي الباكستاني ايضا سيلقون ذات الخدمات في معبر ميرجاوة الحدودي.
واكد العميد رضائي، انه لا توجد مشاكل امنية في المناطق الحدودية جنوب شرقي البلاد وهناك تنسيق مع قوات حرس الحدود الباكستاني لتأمين الحدود المشتركة.
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حشد كافة الامكانات خدمة لزوار اربعين الامام الحسين (ع)

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