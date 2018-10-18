السعودية التي قتلت الآف النساء والأطفال في اليمن لا يُستبعد أن تكون اغتالت خاشقجي

واضاف امير عبد اللهيان في مقابلة مع قناة 'روسيا اليوم' الاخبارية، 'انه فيما يتعلق بالصحفي السعودي السيد خاشقجي، نحن ننتظر ما ستخلص إليه التحقيقات التركية'.

واكد قائلا 'أعتقد أن السعودية التي قتلت الآلاف في الشهور الماضية من المدنيين والنساء والأطفال في اليمن، لا يستغرب أن تعامل معارضيها ومنتقديها بذات الطريقة'.

واختفي الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول الثلاثاء قبل الماضي، وفقد الاتصال به إثر ذلك.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي.

وأعلنت الحكومة التركية عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع السعودية للكشف عن ملابسات قضية خاشقجي، بناء علي مقترح من الرياض.

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