امير عبد اللهيان :

السعودية التي قتلت الآف النساء والأطفال في اليمن لا يُستبعد أن تكون اغتالت خاشقجي

18 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية 'حسين أمير عبد اللهيان' ان السعودية التي قتلت خلال الشهور الماضية الآلاف من المدنيين والنساء والأطفال في اليمن، لا يُستغرب أن تعامل معارضيها ومنتقديها بذات الطريقة؛ مردفا انه لا يُستبعد أن تكون السعودية هي التي اغتالت الصحفي 'جمال خاشقجي'.

واضاف امير عبد اللهيان في مقابلة مع قناة 'روسيا اليوم' الاخبارية، 'انه فيما يتعلق بالصحفي السعودي السيد خاشقجي، نحن ننتظر ما ستخلص إليه التحقيقات التركية'.
واكد قائلا 'أعتقد أن السعودية التي قتلت الآلاف في الشهور الماضية من المدنيين والنساء والأطفال في اليمن، لا يستغرب أن تعامل معارضيها ومنتقديها بذات الطريقة'.
واختفي الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول الثلاثاء قبل الماضي، وفقد الاتصال به إثر ذلك.
وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي.
وأعلنت الحكومة التركية عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع السعودية للكشف عن ملابسات قضية خاشقجي، بناء علي مقترح من الرياض.
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السعودية التي قتلت الآف النساء والأطفال في اليمن لا يُستبعد أن تكون اغتالت خاشقجي

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السعودية التي قتلت الآف النساء والأطفال في اليمن لا يُستبعد أن تكون اغتالت خاشقجي

امير عبد اللهيان :

السعودية التي قتلت الآف النساء والأطفال في اليمن لا يُستبعد أن تكون اغتالت خاشقجي

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