وزیر العلوم: ایران فی صدارة دول العالم فی مجال النمو العلمی

طهران / 18 تشرین الاول / اكتوبر /ارنا- اعلن وزیر العلوم والابحاث والتكنولوجیا الایرانی منصور غلامی بان ایران تبوات الصدارة فی النمو العلمی بین الدول الـ 25 المتفوقة فی انتاج العلم فی العالم عام 2017.

وفی كلمته التی القاها الاربعاء خلال لقاء النخب العلمیة والمواهب المتفوقة مع قائد الثورة الاسلامیة قال غلامی، ان ایران تبوات الصدارة فی مجال النمو العلمی بنسبة 8.9 بالمائة بین الدول الـ 25 الافضل من حیث انتاج العلم فی العالم عام 2017 ، فیما تاتی روسیا والصین فی المرتبتین الثانیة والثالثة بنسبة 6.6 و 4.3 بالمائة علي التوالی.
واوضح بان ایران تحتل المرتبة الاولي فی انتاج العلم بین الدول الاسلامیة والمرتبة الثانیة بعد الهند بین الدول الاعضاء فی حركة عدم الانحیاز.
واشار الي التقدم الذی حققته الجامعات الایرانیة فی التصنیفات العالمیة المرموقة وقال، انه علي سبیل المثال كانت هنالك فی العام 2013 جامعة ایرانیة واحدة ضمن تصنیف 'تایمز' فیما ارتفع العدد الي 18 جامعة فی العام 2018 كما كانت هنالك 5 جامعات ایرانیة فی تصنیف 'لایدن' فی العام 2013 فیما ارتفع العدد الي 22 فی العام 2018.
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وزیر العلوم: ایران فی صدارة دول العالم فی مجال النمو العلمی

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