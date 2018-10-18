مسؤول قضائی: اصدار احكام علي زمرة 'نفاق' عمیلة للاستكبار

وقال حجة الاسلام مزارعی فی تصریح ادلي به لوكالة 'ارنا' الاربعاء، ان هؤلاء الافراد هم اعضاء فی زمرة 'نفاق' عمیلة للاستكبار العالمی وكانوا یتلقون الاوامر من الخارج ویقومون بممارسات ضد الدولة.

واضاف، ان عملاء الاستكبار هؤلاء كانوا یبادرون الي كتابة الشعارات والاساءة الي المقدسات واحراق الیافطات الدعائیة المرسوم علیها صور شخصیات دینیة ووطنیة.

وتابع، ان اعداء النظام هؤلاء وبعد القیام بممارساتهم التخریبیة هذه، كانوا یعدون صورا وافلام فیدیو لها ویبعثون بها الي رؤسائهم فی الخارج.

واضاف حجة الاسلام مزارعی، ان القوي الامنیة رصدت بدقة تحركات وممارسات هؤلاء العملاء وقامت بالقبض علیهم فی عملیة مباغتة.

وقال فی ختام تصریحه، انه تمت محاكمة هذه العناصر العمیلة وصدر الحكم ضدهم بالسجن والنفی (عن مكان الاقامة داخل البلاد) لفترات تتراوح بین 8 الي 18 عاما.

انتهي ** 2342

