مسؤول قضائی: اصدار احكام علي زمرة 'نفاق' عمیلة للاستكبار

یاسوج / 18 تشرین الاول / اكتوبر /ارنا- اعلن حجة الاسلام علی رضا مزارعی رئیس عدلیة محافظة كهكیولیة وبویر احمد عن اصدار احكام قضائیة بحق زمرة 'نفاق' مؤلفة من 6 عناصر بالسجن والنفی من 8 الي 18 عاما.

وقال حجة الاسلام مزارعی فی تصریح ادلي به لوكالة 'ارنا' الاربعاء، ان هؤلاء الافراد هم اعضاء فی زمرة 'نفاق' عمیلة للاستكبار العالمی وكانوا یتلقون الاوامر من الخارج ویقومون بممارسات ضد الدولة.
واضاف، ان عملاء الاستكبار هؤلاء كانوا یبادرون الي كتابة الشعارات والاساءة الي المقدسات واحراق الیافطات الدعائیة المرسوم علیها صور شخصیات دینیة ووطنیة.
وتابع، ان اعداء النظام هؤلاء وبعد القیام بممارساتهم التخریبیة هذه، كانوا یعدون صورا وافلام فیدیو لها ویبعثون بها الي رؤسائهم فی الخارج.
واضاف حجة الاسلام مزارعی، ان القوي الامنیة رصدت بدقة تحركات وممارسات هؤلاء العملاء وقامت بالقبض علیهم فی عملیة مباغتة.
وقال فی ختام تصریحه، انه تمت محاكمة هذه العناصر العمیلة وصدر الحكم ضدهم بالسجن والنفی (عن مكان الاقامة داخل البلاد) لفترات تتراوح بین 8 الي 18 عاما.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

مجموعة نفاق

احکام

قضاء

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول قضائی: اصدار احكام علي زمرة

معظم المشاهدات

العراق: تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات

العراق: تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات

المالكي لمسؤول امريكي: نرفض مبدأ الحصار علي ايران

المالكي لمسؤول امريكي: نرفض مبدأ الحصار علي ايران

20 طائرة مروحية تؤمن زيارة الاربعين ومحاور كربلاء المقدسة

20 طائرة مروحية تؤمن زيارة الاربعين ومحاور كربلاء المقدسة

المستثمرون القطريون يشاركون في بناء ملحمة في بوشهر

المستثمرون القطريون يشاركون في بناء ملحمة في بوشهر

قائد الثورة یستقبل مجموعة من النخب والمواهب العلمیة المتفوقة

قائد الثورة یستقبل مجموعة من النخب والمواهب العلمیة المتفوقة

أحدث الأخبار

السفير الايراني يبحث ومحافظ آرارت الارمينية تنمية العلاقات الثنائية

السفير الايراني يبحث ومحافظ آرارت الارمينية تنمية العلاقات الثنائية

حاكم ولاية بلوجستان : لتعزيز التبادل التجاري بين طهران واسلام اباد

حاكم ولاية بلوجستان : لتعزيز التبادل التجاري بين طهران واسلام اباد

حشد كافة الامكانات خدمة لزوار اربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات حرس الحدود :

حشد كافة الامكانات خدمة لزوار اربعين الامام الحسين (ع)

السعودية التي قتلت الآف النساء والأطفال في اليمن لا يُستبعد أن تكون اغتالت خاشقجي

امير عبد اللهيان :

السعودية التي قتلت الآف النساء والأطفال في اليمن لا يُستبعد أن تكون اغتالت خاشقجي

وزیر العلوم: ایران فی صدارة دول العالم فی مجال النمو العلمی

وزیر العلوم: ایران فی صدارة دول العالم فی مجال النمو العلمی

موضوعات مرتبط