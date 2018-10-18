12 میدالیة لایران فی دورة الالعاب الاولمبیة للشباب

وبهذا العدد من المیدالیات تكون ایران قد تجاوزت الرقم الذی حققته فی الدورتین السابقتین وكانت 5 میدالیات (2 ذهبیة و 2 فضیة و 1 بروزیة) فی دورة سنغافورة عام 2010 و 6 میدالیات (3 ذهبیة و 3 برونزیة) فی دورة نان جینغ فی الصین عام 2014 .

واحرز المیدالیات الذهبیة كل من: یلدا ولی نجاد وعلی اشكوریان ومحمد علی خسروی فی التایكواندو، وامیر رضا ده بزركی ومحمد نصرتی فی المصارعة الرومانیة، وعلی رضا كاظمی نجاد فی رفع الاثقال.

كما احرز المیدالیات الفضیة كل من: كیمیا همتی فی التایكواندو ومحمد كریمی وامیر حسین زارع فی المصارعة الحرة.

اما البرونزیة فقد احرزها كل من رضا بهلول زادة فی الجمباز وفاطمة خنكدار ومبینا حیدری فی الكاراتیه.

وتحتل ایران المرتبة 13 فی الدورة لغایة الان فیما تاتی روسیا فی الصدارة بـ 55 میدالیة (27 ذهبیة و 16 فضیة و 12 برونزیة) ومن بعدها الیابان برصید 37 میدالیة والصین بـ 36 میدالیة.

وتختتم دورة الالعاب الاولمبیة الثالثة للشباب فی العاصمة الارجنتینیة بوینس آیرس الیوم الخمیس.

انتهي ** 2342

