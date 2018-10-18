مساعد رئيس الجمهورية:

قواتنا المسلحة جاهزة للرد علي المعتدين بحزم اينما كانوا

اهواز / 18 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية حسين علي اميري بان ايران تتصدي للمعتدين بكل حزم، وان قواتها المسلحة جاهزة للرد عليهم اينما كانوا في العالم.

وخلال لقائه ممثل الولي الفقيه في محافظة خوزستان آية الله محمد علي موسوي جزائري في مدينة اهواز الاربعاء، اشار اميري الي حادثة اهواز الارهابية التي استشهد وجرح فيها العديد من العسكريين والمدنيين من ضمنهم نساء واطفال وقال، ان الارهابيين تلقوا الرد علي جريمتهم علي الفور من الحرس الثوري.
واضاف، ان الهجوم الصاروخي من قبل الحرس الثوري علي مقر الارهابيين في سوريا كان جزءا من الوعد الذي وعد به سماحة قائد الثورة الاسلامية في الرد علي الجريمة حيث اصابت الصواريخ اهدافها بدقة.
وتابع مساعد الداخلية، ان المخطط للعملية الارهابية في اهواز قد قتل اخيرا مع مجموعة من الارهابيين في محافظة ديالي العراقية حيث يعد هذا الحدث نجاحا كبيرا جدا.
واكد اميري بان اي احد او مجموعة يعتدي علي الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني الابي اينما كان في العالم سيتلقي الرد السريع من قواتنا الامنية والعسكرية خاصة قوات حرس الثورة الاسلامية المقتدرة.
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قواتنا المسلحة جاهزة للرد علي المعتدين بحزم اينما كانوا

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