وزير الداخلية الايراني يدعو اسلام آباد لتنفيذ تعهداتها الامنية في مكافحة الارهابيين

وفي رسالة وجهها لنظيره الباكستاني شهريار آفريدي، امس الاربعاء، اشار رحماني فضلي الي اختطاف 14 من حرس الحدود الايرانيين من قبل الارهابيين الاشرار، داعيا الحكومة الباكستانية الي بذل اهتمام خاص بتعهداتها الامنية في الحيلولة دون تحركات الاشرار من داخل اراضيها في الهجوم علي المخافر الحدودية والاعتداء علي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد وزير الداخلية الايراني بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتصدي بحزم للجماعات الارهابية والتكفيرية والشريرة واضاف، ان كل الجهود يجب ان تصب في مسار تحرير الرهائن والتصدي الحازم للارهابيين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الاحداث المرة والمؤلمة.

وقال، انه وفي اطار العلاقات الثنائية ومبدا حسن الجوار وكذلك التعهدات الامنية بين البلدين فمن الضروري انجاز عمليات مشتركة فورا للوصول الي نتيجة.

يذكر انه جري اختطاف عدد من حراس الحدود والتعبئة المحلية من قبل ارهابيين في منطقة ميرجاوة بمحافظة سيستان وبلوجستان عند نقطة الصفر الحدودية مع باكستان، عبر تواطؤ عنصر او عناصر عميلة.

انتهي ** 2342

