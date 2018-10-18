ظريف: ادمان اميركا علي الحظر خارج عن السيطرة

طهران / 18 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ادمان اميركا علي الحظر بانه خارج عن السيطرة.

وفي تغريدة له في موقع التواصل الاجتماعي 'توتير' كتب ظريف: 'ادمان اميركا علي الحظر خارج عن السيطرة. بنك خصوصي ايراني يحظي بدور محوري في واردات الاغذية والادوية تم ادراجه في لائحة الحظر بسبب علاقته عبر 8 وسطاء بمؤسسة مفروض عليها الحظر (سابقا) بلا مبرر. للمقارنة ان جميع الافراد علي وجه الارض مرتبطون او هم علي صلة او معرفة مع بعضهم بعضا عبر 6 وسطاء. الحسابات الرياضية علي عاتقكم'.
وتاتي اشارة ظريف الي الدرجات الست من التباعد او الانفصال وهي عبارة عن نظرية تقول بأن كل شخص وكل شيء هو علي بعد ست خطوات أو أقل من أي شخص آخر في العالم، حسب هذا المفهوم أي شخصين في العالم يمكن الربط بينهما خلال ستة أشخاص آخرين علي الأكثر.
وكانت وزارة الخزانة الاميركية قد اضافت اول امس الثلاثاء 20 شركة وبنكا ايرانيا الي لائحة الحظر احادية الجانب المفروضة علي ايران، بذريعة الدعم المالي لمؤسسة التعاون التابعة للتعبئة (البسيج).
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ظريف: ادمان اميركا علي الحظر خارج عن السيطرة

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