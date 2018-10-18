العراق: تيار الحكمة يعلن الدعم الكامل لعبدالمهدي ويجعل استحقاقه الحكومي تحت تصرفه

بغداد/18 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن تيار الحكمة الوطني العراقي، عن قراره القاطع بشأن استحقاقه بالكابينة الوزارية المقبلة ودعمه الكامل وإتاحة المساحة الكافية لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لتشكيل فريقه الوزاري.

وذكر بيان للحكمة، انه' انطلاقاً من حرصنا علي إنجاح الحكومة الجديدة المنشودة واتساقاً مع قناعتنا بضرورة تحقيق الدعم الكامل وإتاحة المساحة الكافية لسيادة رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لتشكيل فريقه الوزاري وتنفيذ الرؤية الحكومية الرصينة التي نرجو لها التوفيق والنجاح علي جميع الصعد والمستويات'.
وأضاف البيان 'فقد قرر تيار الحكمة الوطني ترك الخيار لرئيس الوزراء المكلف وجعل استحقاقنا الحكومي تحت تصرفه في مايخص وزارات تيار الحكمة الوطني ومواقعه ، واختيار الوزارات والوزراء الذين يراهم مناسبين لكابينته الوزارية مع الدعم والتأييد الكاملين للحكومة العتيدة ، وإعطاء الحرية الكاملة للرئيس المكلف للتصرف باستحقاق كتلتنا النيابية بما يراه مناسبا للحكومة العتيدة ونجاحها'.
واكد تيار الحكمة في بيانه 'سنبقي داعمين مساندين، يحدونا الامل في تحقيق ماتتطلع اليه الجماهير في هذا الظرف الدقيق من عمر عراقنا العزيز'.
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العراق: تيار الحكمة يعلن الدعم الكامل لعبدالمهدي ويجعل استحقاقه الحكومي تحت تصرفه

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