مقرر الامم المتحدة: العقوبات لايمكن ان تكون ذكية

واضاف مقرر الأمم المتحدة الخاص في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة ، ان الجميع لابد ان يعرف تعقيدات العقوبات وتداعياتها.

واشار الي العقوبات المفروضة علي بعض الدول وفيما يتعلق بايران قال ادريس جزائري ان اميركا اكدت علي انها ستفرض اصعب العقوبات علي ايران وان عقوباتها ستشمل كل من يتعامل مع ايران مؤكدا بذلك ' انني ادعو الي اخذ حقوق الانسان بنظر الاعتبار والتوصل الي آلية في هذا المجال.'

وقد عين مجلس حقوق الإنسان، في دورته الثامنة والعشرين، السيد إدريس الجزائري بصفته أول مقرر خاص معني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية علي التمتع بحقوق الإنسان. وقد تقلد مهام منصبه في 1 أيار/مايو 2015.

انتهي**س.ر

