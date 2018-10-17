زلزال بقوة 4,5 ریختر یضرب سیستان وبلوجستان

وافاد مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، ان هذا الحادث وقع عند الساعة السادسة و23 دقیقة و35 ثانیة من مساء الیوم الاربعاء؛ مضیفا ان الزلزال حدث فی عمق 19 كم من سطح الارض.

وفی متابعة لآخر المستجدات حول هذا الحادث، اعلن المدیر العام لجمعیة الهلال الاحمر فی محافظة سیستان وبلوجستان 'رسول راشكی' قبل قلیل، ان زلزال منطقة بارود وسرباز وبحسب تقریر فریق التقییم لم یخلف ایة اضرار حتي اللحظة.

واكد راشكی فی تصریح لمراسل 'ارنا'، انه فور التبلیغ عن وقوع الزلزال توجهت فرق التقییم والانقاذ والاغاثة التابعة للهلال الاحمر الي موقع الحدث؛ معربا عن ارتیاحه لتقریر فریق التقییم الذی اكدّ فیه بان هذا الحادث لم یخلف ایة اضرار فی الارواح اوالممتلكات.

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