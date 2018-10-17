رئيس غرفة التجارة في مازندران يؤكد علي تنفيذ البروتوكولات التجارية مع ايطاليا

واضاف عبدالله مهاجر اليوم الاربعاء في جمع رجال الاعمال في محافظة مازندران (شمال) بحضور مدير قسم التنمية التجارية في السفارة الايطالية 'نحن ندعو السفارة الايطالية الي تنفيذ هذه البروتوكولات لرفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين'.

واوضح ان محافظة مازندران تنتج سنويا نحو 7 ملايين طن من المحاصيل الزراعية وانها قادرة علي تصدير جزء منها الي ايطاليا.

وشدد بالقول ان مازندران بشريطها الساحلي علي بحر قزوين والبالغ نحو 338 كيلومترا وما تتمتع به من طبيعة فريدة ومعالم اثرية قادرة علي استقطاب السياح الايطاليين.

من جانبه قال مدير التنمية التجارية في السفارة الايطالية ان الشركات الايطالية عازمة علي مواصلة نشاطها في ايران رغم العقوبات الاحادية التي تفرضها اميركا.

واشار ائوغوستو دي جاجينتو الي العقبات المالية والمصرفية الموجودة حاليا معربا عن امله بازالتها في المستقبل القريب.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين ايران وايطاليا حاليا نحو 5 مليارات دولار فيما تبلغ قيمة البروتوكولات الموقعة بينهما 13 مليار دولارو يتوقع ان يبلغ التبادل التجاري بينهما هذا المستوي في السنوات القادمة.

انتهي**س.ر

