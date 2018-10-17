طهران مصمّمة علي مواجهة القرارات الاحادية الامريكية

جاءت تصريحات المندوب الايراني لدي المنظمة الاممية اليوم الاربعاء عقب التقرير الذي قرأه المقرر الخاص لمنظمة الامم المتحدة 'ادريس جزائري' بشان الاثار الناجمة عن الحظر والقرارات الاحادية.

واضاف حسني نجاد، انه ولأول مرة علي مرّ تاريخ الامم المتحدة تقوم امريكا بوصفها واحدة من اعضاء مجلس الامن الدولي بمعاقبة الدول، ليس علي خلفية انتهاكها لقرارات هذه المنظمة الاممية وانما لسبب اتباعها لتلك القرارات.

وشدّد مندوب ايران لدي اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة قائلا، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مصممة علي مواجهة هكذا اجراءات؛ وعليه رفعت دعوي ضد انسحاب امريكا الاحادي من الاتفاق مع ايران لدي محكمة العدل الدولية؛ لتقم الاخيرة باصدار حكم ينص علي ان الحظر المفروض ضد الشعب الايراني يتعارض والقانون (الدولي).

وفي جانب آخر من تصرحياته اعرب حسني نجاد عن ارتياحه للتقرير الذي قرأه المقرر الاممي 'جزائري' اليوم حول نتائج الحظر الامريكي ضد ايران؛ مؤكدا ان هذا الحظر تسبب في حرمان الملايين لانه يمنع دخول السلع الاساسية الي البلاد، وسيؤدي الي موت المرضي في المستشفيات وذلك علي خلفية حرمانهم من الدواء.

انتهي ** ح ع

