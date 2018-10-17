موسكو: فرض واشنطن عقوباتها علي بلدان إعمار سوريا عمل تخريبي

موسكو/17تشرين الاول/اكتوبر - اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن فرض واشنطن عقوباتها علي الدول المشاركة في إعادة إعمار سوريا، مسار تخريبي.

وقال ريابكوف إن جوهر السياسة الأمريكية لا يزال هو نفسه، ويتمثل في إعاقة عمل الحكومة الشرعية في سوريا والدول التي تحارب فعلا لا قولا، التهديد الإرهابي في سوريا' حسبما افادت وكالة نوفوستي للانباء.
وأضاف أن السياسة الأمريكية تهدف إلي إعاقة عمل الدول الضامنة وجهود مفاوضات أستانا وسوتشي .. المسار الأمريكي الأحادي والمتناقض والتخريبي يتجلي في هذا الجانب أيضا'.
وتابع: 'لقد اطلعنا علي هذه الرسائل. وفي الواقع، ليس من المتعارف عليه التعليق علي ما تتناوله مصادر غير معروفة من أنباء، ولكن في هذه الحالة يمكن القول إن واشنطن تتجاهل الحاجة لضرورة المشاركة في تطبيع الوضع في سوريا، وخلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، والانتعاش الاقتصادي، وإعادة إعمار البنية التحتية'.
وأضاف: جميع التصريحات حول اهتمام واشنطن بمستقبل زاهر لسوريا، ليست إلا تسويغات واهية.
انتهي**2018**س.ر



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سياسي

سيرغي ريابكوف

إعادة إعمار سوريا

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موسكو: فرض واشنطن عقوباتها علي بلدان إعمار سوريا عمل تخريبي

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