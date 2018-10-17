مكتب الغرفة الأولي في البرلمان يقر حالة شغور رئاسة المجلس

الجزائر / 17 تشرين الأول / أكتوبر / إرنا- أقر مكتب الغرفة السفلي في البرلمان الجزائري 'المجلس الشعبي الوطني'، مساء اليوم الأربعاء، حالة شغور منصب رئيس البرلمان، بعد رفض رئيسه السعيد بوحجة الاستجابة لطلب النواب.

وجاء في بيان أصدره مكتب المجلس بعد اجتماعه، مساء اليوم الأربعاء، دون حضور رئيسه السعيد بوحجة: ''أنه نظرا لقرار 351 نائبا سحب الثقة من بوحجة ورفض الأخير الاستقالة، ونظرا للانسداد، فإنه وطبقا للمادة 10 من القانون الداخلي للمجلس، قرر المكتب إقرار حالة الشغور.
وتنص المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس علي أنه 'في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور'.
وبحسب مصدر من الغرفة الأولي في البرلمان، فإنه من المنتظر أن 'يخطر مكتب المجلس اللجنة القانونية للمجلس بشغور منصب الرئيس، من أجل انتخاب رئيس جديد للمجلس'.
ولم يصدر، إلي غاية الآن، أي رد من رئيس المجلس السعيد بوحجة عن هذا القرار. كما لم يصدر أي رد فعل من النواب المعارضين لسحب الثقة من رئيس المجلس. وينتظر أن يكون هناك رأي من المجلس الدستوري في دستورية هذا القرار وقانونيته.
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سياسي

البرلمان الجزائري

السعيد بوحجة

الشغور

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مكتب الغرفة الأولي في البرلمان يقر حالة شغور رئاسة المجلس

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