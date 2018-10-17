ايران والمانيا تناقشان سبل تنفيذ الاتفاق النووي

واكد الجانبان الايراني والالماني خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر الخارجية الايرانية في طهران، اكدا ضرورة التسريع في وتيرة تنفيذ الآليات ولاسيما القنوات المالية للاتفاق النووي والجهود الهادفة الي مواجهة الحظر الامريكي اللاقانوني عقب انسحاب واشنطن من هذه الوثيقة الدولية.

من جانبها، اكدت المسؤولة في وزارة الخارجية الالمانية ان الدول الاوروبية تدرك جيدا اهمية هذا الموضوع وبذلت خلال الاسابيع الماضية جهودا مكثفة لدراسة جوانبه المختلفة وتواصل مساعيها خلال الايام القادمة ومن خلال التشاور مع الجانب الايراني لوضع اللمسات الاخيرة علي الاليات المناسبة وتنفيذ جانب منها مع رعاية الاولويات في هذا الخصوص.

علي صعيد اخر، اعلن عراقجي في هذا اللقاء، عن احتجاح ايران شديد اللهجة علي اعتقال احد الدبلوماسيين لدي السفارة الايرانية بفيينا 'السيد اسدي'، بواسطة الشرطة الالمانية واعادته الي بلجيكا؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتابع هذا الموضوع عبر الطرق السياسية والقانونية وستتخذ الاجراءات الضرورية حيال ذلك.

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