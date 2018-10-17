ايران والمانيا تناقشان سبل تنفيذ الاتفاق النووي

طهران / 17 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – بحث مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية 'سيد عباس عراقجي' ومسؤولة الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الالمانية السيدة 'انتيه ليندرتسة' في آخر المستجدات بشأن تنفيذ الاتفاق النووي.

واكد الجانبان الايراني والالماني خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر الخارجية الايرانية في طهران، اكدا ضرورة التسريع في وتيرة تنفيذ الآليات ولاسيما القنوات المالية للاتفاق النووي والجهود الهادفة الي مواجهة الحظر الامريكي اللاقانوني عقب انسحاب واشنطن من هذه الوثيقة الدولية.
من جانبها، اكدت المسؤولة في وزارة الخارجية الالمانية ان الدول الاوروبية تدرك جيدا اهمية هذا الموضوع وبذلت خلال الاسابيع الماضية جهودا مكثفة لدراسة جوانبه المختلفة وتواصل مساعيها خلال الايام القادمة ومن خلال التشاور مع الجانب الايراني لوضع اللمسات الاخيرة علي الاليات المناسبة وتنفيذ جانب منها مع رعاية الاولويات في هذا الخصوص.
علي صعيد اخر، اعلن عراقجي في هذا اللقاء، عن احتجاح ايران شديد اللهجة علي اعتقال احد الدبلوماسيين لدي السفارة الايرانية بفيينا 'السيد اسدي'، بواسطة الشرطة الالمانية واعادته الي بلجيكا؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتابع هذا الموضوع عبر الطرق السياسية والقانونية وستتخذ الاجراءات الضرورية حيال ذلك.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

ايران والمانيا

تنفيذ الاتفاق النووي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران والمانيا تناقشان سبل تنفيذ الاتفاق النووي

معظم المشاهدات

العراق: تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات

العراق: تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات

إختطاف عدد من قوات التعبئة وحرس الحدود جنوب شرق ايران

إختطاف عدد من قوات التعبئة وحرس الحدود جنوب شرق ايران

المالكي لمسؤول امريكي: نرفض مبدأ الحصار علي ايران

المالكي لمسؤول امريكي: نرفض مبدأ الحصار علي ايران

تعاون 40 شركة ايرانية لإطلاق «واحة النانو» في سلطنة عمان

الأمين العام لمركز تنمية تقنية النانو:

تعاون 40 شركة ايرانية لإطلاق «واحة النانو» في سلطنة عمان

20 طائرة مروحية تؤمن زيارة الاربعين ومحاور كربلاء المقدسة

20 طائرة مروحية تؤمن زيارة الاربعين ومحاور كربلاء المقدسة

أحدث الأخبار

ايران والمانيا تناقشان سبل تنفيذ الاتفاق النووي

ايران والمانيا تناقشان سبل تنفيذ الاتفاق النووي

کبير المتحدثين باسم هيئة الأرکان العامة للقوات المسلحة يزور إرنا

کبير المتحدثين باسم هيئة الأرکان العامة للقوات المسلحة يزور إرنا

کبير المتحدثين باسم هيئة الأرکان العامة للقوات المسلحة يزور إرنا

کبير المتحدثين باسم هيئة الأرکان العامة للقوات المسلحة يزور إرنا

إنطلاق جولة عالمية للکرة الطائرة الشاطئية في منطقة أنزلي الحرة

إنطلاق جولة عالمية للکرة الطائرة الشاطئية في منطقة أنزلي الحرة

إنطلاق جولة عالمية للکرة الطائرة الشاطئية في منطقة أنزلي الحرة

إنطلاق جولة عالمية للکرة الطائرة الشاطئية في منطقة أنزلي الحرة

موضوعات مرتبط