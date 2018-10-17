اجتماع خطباء الجمعة والجماعة لاتباع مذهب اهل البيت (ع) في دمشق

ويقام هذا الاجتماع خلال شهري شعبان وصفر من كل عام، برعاية واشرف مكتب ممثل سماحة قائد الثورة الاسلامية في سوريا.

وشارك في الاجتماع جمع غفير من خطباء الجمعة والجماعة الي جانب رجال دين من اتباع مذهب اهل البيت (ع) الذين مثلوا مختلف المدن السورية.

وناقش المشاركون في اجتماع ائمة الجمعة والجماعة من القضايا ذات الصلة باتباع مذهب اهل البيت (عليهم السلام) المقيمين في سوريا.

وفي سياق متصل، قام عدد من ممثلي خطباء الجمعة والجماعات بطرح بعض المشاكل والمعضلات والقضايا الاقليمية علي ممثل سماحة قائد الثورة الاسلامية في سوريا 'اية الله ابوالفضل طباطبائي اشكذري'.

ومن الشخصيات البارزة المشاركة في اجتماع خطباء الجمعة لاتباع مذهب اهل البيت (ع) في دمشق اليوم، يشار الي رئيس تجمع علماء المسلمين في سوريا حجة الاسلام السيد عبد الله نظام.

انتهي ** ح ع

