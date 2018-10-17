روسيا: لايمكن اقصاء ايران من سوق النفط

واشار اوريشكين خلال جلسة اقتصادية عقدت في اطار الدورة الـ15لاجتماع 'فولد' السنوي بمدينة سوتشي الي عواقب فرض الحظر النفطي علي ايران وقال ان اقصاء ايران من السوق العالمي للنفط سيودي الي ارتفاع سعر برميل من النفط الي 100 دولار.

انتهي**2018**س.ر

