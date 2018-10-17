السفير الايراني لدي روسيا :

ايران اظهرت حسن النية عبر بقائها في الاتفاق النووي

موسكو / 17 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال السفير الايراني لدي روسيا 'مهدي سنائي' ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اظهرت حسن النية من خلال بقائها في الاتفاق النووي.

وفي تصريح له اليوم الاربعاء خلال اجتماع 'فالداي' الخامس عشر بمدينة سوتشي الروسية، وصف سنائي التزام ايران بالاتفاق النووي، انه مؤشر علي مواقفها المبدئية لاجراء الحوار في جميع المجالات.
وتابع قائلا، انه في ظل الظروف الراهنة، تشكل المواقف الاحادية والعدائية الامريكية معضلة للعالم اجمع؛ مشيرا في هذا السياق الي الحظر الامريكي ضد ايران وروسيا والصين وبلدان اخري.
وقال السفير سنائي، انه رغم الاثار السلبية الناجمة عن الحظر لكن التجارب التي اكتسبتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في ظروف الحظر تشير الي امكانية تحويل هذه الضغوط الاقتصادية الي فرص مواتية.
واستطرد سنائي قائلا انه في ضوء الظروف الراهنة، ينبغي علي ايران وروسيا والصين ان تضع علي سلّم اولوياتها التعاون في اطار الآليات الاقليمية والثروات والاقتصاد الوطني.
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مهدي سنائي

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ايران اظهرت حسن النية عبر بقائها في الاتفاق النووي

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