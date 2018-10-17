ظريف يتحدث هاتفيا مع نظيره الباكستاني بشأن مصير حرس الحدود الإيرانيين المختطفين

وأكد ظريف خلال هذا الاتصال علي ضرورة ضمان وتعزيز ألامن علي الحدود المشتركة علي أساس التفاهمات والحوارات التي جرت سابقا داعيا الي إتخاذ إجراءات جادة وفورية من قبل الحكومة الباكستانية من أجل ضمان سلامة حرس الحدود المختطفين وتحديد هوية الخاطفين والقبض عليهم وتسليمهم لايران.

من جانبه، دان وزير الخارجية الباكستاني 'شاه محمود قريشي' بشدة هذه الخطوة اللاانسانية وعبر عن أسفه العميق حيال وقوع هذا الحادث معلنا عن تجنيد كافة إلامكانيات واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية للعثور علي العناصر المتورطة في هذا الحادث والقبض عليهم وضمان سلامة أرواح حرس الحدود الإيرانيين المختطفين.

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني، ان هذه الجماعات الإرهابية تشكل عدوا مشتركا للشعبين والحكومتين في ايران وباكستان وتحاول بشتي السبل المساس بالعلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين الجارين.

إنتهي**أ م د**س.ر

