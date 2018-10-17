اخذ الرهائن مدان من المنظورين الإسلامي والإنساني

وأضاف كرد اليوم الأربعاء في تصريح لمراسل إرنا، ان الزمر الإرهابية والأشرار وداعميهم المجرمين، باتوا اليوم يتشبثون بأي عمل شنيع ولاأخلاقي لتنفيذ خططهم المشؤومة وضرب الإسلام وإيران الإسلامية.

وأكد الممثل عن أهالي خاش وميرجاوة وكورين ونصرت آباد في مجلس الشوري الإسلامي بأنه علي باكستان ألا تسمح للأشرار والعصابات والجماعات الإرهابية أن تقوم بتنفيذ أعمال تخريبية وأن تصول وتجول بحرية في هذا البلد.

ودان بشدة العمليات الإرهابية التي نفذت علي يد عصابة إرهابية ضالة تسمي 'جيش الظلم'، التي اختطفت قوات حرس الحدود التعبويين في مقر 'لولكدان' الحدودي في قضاء 'ريغ ملك' بمدينة ميرجاوة علي الحدود المشتركة مع باكستان ونقلتهم داخل الاراضي الباكستانية .

إنتهي**أ م د**س.ر

