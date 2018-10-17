رئيس تكتل أهل السنة في مجلس الشوري الإسلامي؛

اخذ الرهائن مدان من المنظورين الإسلامي والإنساني

زاهدان/17 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكد رئيس تكتل أهل السنة والممثل عن أهالي خاش وميرجاوة التابعتين لمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) في مجلس الشوري الإسلامي 'علي كُرد'، ان أخذ الرهائن وظلم الأبرياء مدان من منظور الشريعة الإسلامية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وأضاف كرد اليوم الأربعاء في تصريح لمراسل إرنا، ان الزمر الإرهابية والأشرار وداعميهم المجرمين، باتوا اليوم يتشبثون بأي عمل شنيع ولاأخلاقي لتنفيذ خططهم المشؤومة وضرب الإسلام وإيران الإسلامية.
وأكد الممثل عن أهالي خاش وميرجاوة وكورين ونصرت آباد في مجلس الشوري الإسلامي بأنه علي باكستان ألا تسمح للأشرار والعصابات والجماعات الإرهابية أن تقوم بتنفيذ أعمال تخريبية وأن تصول وتجول بحرية في هذا البلد.
ودان بشدة العمليات الإرهابية التي نفذت علي يد عصابة إرهابية ضالة تسمي 'جيش الظلم'، التي اختطفت قوات حرس الحدود التعبويين في مقر 'لولكدان' الحدودي في قضاء 'ريغ ملك' بمدينة ميرجاوة علي الحدود المشتركة مع باكستان ونقلتهم داخل الاراضي الباكستانية .
إنتهي**أ م د**س.ر



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اخذ الرهائن مدان من المنظورين الإسلامي والإنساني

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