ردا علي تصريحات ممثل اليمن في الإتحاد البرلماني الدولي؛

ممثلة إيران: ألا تسمعون صراخ وأنين اليمنيين الأبرياء؟

طهران/17 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- قالت رئيسة المجلس التنفيذي لإيران في الإتحاد البرلماني الدولي( IPU) 'سيدة فاطمة حسيني' مخاطبة ممثل اليمن 'ألا تسمعون صوت صراخ وأنين اليمنيين الأبرياء؟ كيف صار هؤلاء الذين يفتقدون الشرعية، ممثلين عن الشعب اليمني ويزعمون اليوم الدفاع عن حقوقه؟'

وردا علي مزاعم ممثل حكومة الرئيس المتنحي 'عبد ربه منصور هادي' الذي اتهم إيران بقتل الأطفال اليمنيين تسائلت حسيني اليوم الأربعاء في إجتماع الإتحاد البرلماني الدولي 'يا شعوب العالم الواعية وممثلي البلدان المتطلعين للحرية أود أن ألفت نظركم وأسألكم عمن شن عدوانا علي اليمن؟ عن الذي يقتل اطفال ونساء وشيوخ ذلك البلد العريق'.
وتابعت بالقول، أود أن أسألكم من إنتهك سيادة اليمن؟ ألا تسمعون صوت صراخ وأنين اليمنيين الأبرياء؟
وقالت موجهة خطابها الي ممثل اليمن في هذا الإجتماع، ان إيران لطالما مدت يد السلام والصداقة الي دول الجوار وانها تعتبر هكذا تصريحات تتعارض ومصالح والأمن الجماعي في المنطقة.
وأضافت حسيني، كيف نصب هؤلاء انفسهم ممثلين للشعب اليمني ويزعمون الدفاع عن حقوقه وهم لايمتلكون اي شرعية ؟ من أين يستمد ذلك البرلمان شرعيته فيما أقيمت آخر دورة لإنتخاباته قبل 15 عاما؟
ويضم الوفد الإيراني المشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي IPU المنعقد في جنيف كلا من فاطمة حسيني وبروانه مافي وعلي أصغر يوسف نجاد ومصطفي ذو القدر ومحمد باسط درازهي وعلي نجفي خوشرودي واسفنديار اختياري وكاظم جلالي.
إنتهي**أ م د**س.ر



برچسب ها

سياسي

الإتحاد البرلماني الدولي (IPU)

عبد ربه منصور هادي

اليمن

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ممثلة إيران: ألا تسمعون صراخ وأنين اليمنيين الأبرياء؟

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