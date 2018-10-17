العمید نقدی :

ایران الیوم تنعم بالإستقلال والحریة اكثر من بلدان العالم اجمع

خرم اباد / 17 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا – اكد مساعد القائد العام لحرس الثورة الاسلامیة للشؤون الثقافیة 'العمید محمد رضا نقدی' ان ایران الیوم وببركة الثورة الاسلامیة تنعم باكبر نسبة من الحریة والسیادة فی العالم.

وفی كلمة له الیوم الاربعاء خلال ملتقي 'انجازات الثورة الاسلامیة علي مدي العقود الاربعة الماضیة' بمدینة خرم اباد (شمال غرب)، وصف العمید نقدی الحظر الامریكی بانه لا یزید شأنا وضراوة من الظروف العصیبة التی مرّت بها الجمهوریة الاسلامیة سابقا.
وفی سیاق متصل، اشاد مساعد الشؤون الثقافیة فی الحرس الثوری بتضحیات الشعب الایرانی الاعزل خلال عهد نظام البهلوی البائد، وایضا التصدی لزمرة المنافقین والاغتیالات والجرائم التی مارستها بحق الشعب، وایضا تضیحات هذا الشعب العظیم خلال حرب الثمانی سنوات المفروضة دون ان یمتلك الكثیر من المعدات وذلك فی مواجهة عدو سانده العالم باسره.
واردف العمید نقدی قائلا ان ایران الیوم تمتلك الكثیر من الطاقات والامكانات علي الصعید الاقتصادی، فیما یفتقر الاعداء الیها.
وتابع، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تزخر بالثروات الطبیعیة كالنفط والغاز والمواد الخام الصناعیة والقوي العاملة والعلوم والتكنولوجیا وغیر ذلك من المتطلبات التی تتیح لها امكانیة اجتیاز الظروف الراهنة.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سیاسی

العمید نقدی

الإستقلال والحریة

انجازات الثورة الاسلامیة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ایران الیوم تنعم بالإستقلال والحریة اكثر من بلدان العالم اجمع

معظم المشاهدات

العراق: تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات

العراق: تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات

إختطاف عدد من قوات التعبئة وحرس الحدود جنوب شرق ايران

إختطاف عدد من قوات التعبئة وحرس الحدود جنوب شرق ايران

المالكي لمسؤول امريكي: نرفض مبدأ الحصار علي ايران

المالكي لمسؤول امريكي: نرفض مبدأ الحصار علي ايران

تعاون 40 شركة ايرانية لإطلاق «واحة النانو» في سلطنة عمان

الأمين العام لمركز تنمية تقنية النانو:

تعاون 40 شركة ايرانية لإطلاق «واحة النانو» في سلطنة عمان

20 طائرة مروحية تؤمن زيارة الاربعين ومحاور كربلاء المقدسة

20 طائرة مروحية تؤمن زيارة الاربعين ومحاور كربلاء المقدسة

أحدث الأخبار

ايران اظهرت حسن النية عبر بقائها في الاتفاق النووي

السفير الايراني لدي روسيا :

ايران اظهرت حسن النية عبر بقائها في الاتفاق النووي

ظريف يتحدث هاتفيا مع نظيره الباكستاني بشأن مصير حرس الحدود الإيرانيين المختطفين

ظريف يتحدث هاتفيا مع نظيره الباكستاني بشأن مصير حرس الحدود الإيرانيين المختطفين

اخذ الرهائن مدان من المنظورين الإسلامي والإنساني

رئيس تكتل أهل السنة في مجلس الشوري الإسلامي؛

اخذ الرهائن مدان من المنظورين الإسلامي والإنساني

ممثلة إيران: ألا تسمعون صراخ وأنين اليمنيين الأبرياء؟

ردا علي تصريحات ممثل اليمن في الإتحاد البرلماني الدولي؛

ممثلة إيران: ألا تسمعون صراخ وأنين اليمنيين الأبرياء؟

ایران الیوم تنعم بالإستقلال والحریة اكثر من بلدان العالم اجمع

العمید نقدی :

ایران الیوم تنعم بالإستقلال والحریة اكثر من بلدان العالم اجمع

موضوعات مرتبط