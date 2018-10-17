ایران الیوم تنعم بالإستقلال والحریة اكثر من بلدان العالم اجمع

وفی كلمة له الیوم الاربعاء خلال ملتقي 'انجازات الثورة الاسلامیة علي مدي العقود الاربعة الماضیة' بمدینة خرم اباد (شمال غرب)، وصف العمید نقدی الحظر الامریكی بانه لا یزید شأنا وضراوة من الظروف العصیبة التی مرّت بها الجمهوریة الاسلامیة سابقا.

وفی سیاق متصل، اشاد مساعد الشؤون الثقافیة فی الحرس الثوری بتضحیات الشعب الایرانی الاعزل خلال عهد نظام البهلوی البائد، وایضا التصدی لزمرة المنافقین والاغتیالات والجرائم التی مارستها بحق الشعب، وایضا تضیحات هذا الشعب العظیم خلال حرب الثمانی سنوات المفروضة دون ان یمتلك الكثیر من المعدات وذلك فی مواجهة عدو سانده العالم باسره.

واردف العمید نقدی قائلا ان ایران الیوم تمتلك الكثیر من الطاقات والامكانات علي الصعید الاقتصادی، فیما یفتقر الاعداء الیها.

وتابع، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تزخر بالثروات الطبیعیة كالنفط والغاز والمواد الخام الصناعیة والقوي العاملة والعلوم والتكنولوجیا وغیر ذلك من المتطلبات التی تتیح لها امكانیة اجتیاز الظروف الراهنة.

انتهي ** ح ع

