خطيب جمعة اهل السنة في ايرانشهر يدين اختطاف حراس الحدود الايرانيين

وقال مولوي عبدالصمد كريم زائي اليوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا ان علي جميع ابناء الشعب الايراني ان يقفوا امام الاعداء الي جانب القوات المسلحة كما هو الحال دائما من خلال حفظ الانسجام والاقتدار والايسمحوا لاعداء نظام الجمهورية الاسلامية بارتكاب اي اعتداء او استغلال للظروف.

واضاف ان الذين لايريدون رؤية انجازات وتطور البلاد وامنها هم من يرتكبون هذه الاعمال البشعة.

وقال ان العدو فشل في كافة المجالات واننا نتوقع من الحكومة الباكستانية بان تسلم مرتكبي هذا العمل الشنيع الي الجمهورية الاسلامية الايرانية علي وجه السرعة داعيا الي تعميق وتعزيز الوحدة والتلاحم بين اهالي محافظة سيستان وبلوجستان.

انتهي**2018**س.ر

