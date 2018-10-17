خطيب جمعة اهل السنة في ايرانشهر يدين اختطاف حراس الحدود الايرانيين

زاهدان/ 17تشرين الاول/اكتوبر- ادان خطيب صلاة الجمعة لاهل السنة في مدينة ايرانشهر بمحافظة سيستان وبلوجستان في جنوب شرق البلاد مولوي عبدالصمد كريم زائي اختطاف عدد من حراس الحدود الايرانيين علي يد زمرة ارهابية وقال ان اختطاف قوات التعبئة المحلية وحراس الحدود المجاهدين في نقطة الصفر الحدودية من قبل عملاء الاستكبار العالمي يعتبر خيانة وجريمة كبري لاتغتفر علي الاطلاق.

وقال مولوي عبدالصمد كريم زائي اليوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا ان علي جميع ابناء الشعب الايراني ان يقفوا امام الاعداء الي جانب القوات المسلحة كما هو الحال دائما من خلال حفظ الانسجام والاقتدار والايسمحوا لاعداء نظام الجمهورية الاسلامية بارتكاب اي اعتداء او استغلال للظروف.
واضاف ان الذين لايريدون رؤية انجازات وتطور البلاد وامنها هم من يرتكبون هذه الاعمال البشعة.
وقال ان العدو فشل في كافة المجالات واننا نتوقع من الحكومة الباكستانية بان تسلم مرتكبي هذا العمل الشنيع الي الجمهورية الاسلامية الايرانية علي وجه السرعة داعيا الي تعميق وتعزيز الوحدة والتلاحم بين اهالي محافظة سيستان وبلوجستان.
انتهي**2018**س.ر



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خطيب جمعة اهل السنة في ايرانشهر يدين اختطاف حراس الحدود الايرانيين

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