جابري أنصاري ووزير الخارجية القطري يبحثان الأوضاع السورية واليمنية

وبحث جابري أنصاري اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية القطري في أهم المواضيع ذات الإهتمام المشترك فيما يخص العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية لاسيما الجهود القائمة لحل الأزمات الإقليمية سياسيا .

وكان جابري أنصاري قد وصل صباح اليوم الي العاصمة القطرية الدوحة علي رأس وفد دبلوماسي رفيع .

علما بأن كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة 'حسين جابري انصاري'، التقي مساء أمس الثلاثاء وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني 'حسين بن علوي' وبحث معه في حل الازمة اليمنية وآخر التطورات علي صعيد المنطقة.

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