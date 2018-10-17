جابري أنصاري ووزير الخارجية القطري يبحثان الأوضاع السورية واليمنية

الدوحة/17 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- التقي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة 'حسين جابري انصاري' مع مساعد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري 'الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني' وبحث معه بشأن الاوضاع في اليمن وسوريا.

وبحث جابري أنصاري اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية القطري في أهم المواضيع ذات الإهتمام المشترك فيما يخص العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية لاسيما الجهود القائمة لحل الأزمات الإقليمية سياسيا .
وكان جابري أنصاري قد وصل صباح اليوم الي العاصمة القطرية الدوحة علي رأس وفد دبلوماسي رفيع .
علما بأن كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة 'حسين جابري انصاري'، التقي مساء أمس الثلاثاء وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني 'حسين بن علوي' وبحث معه في حل الازمة اليمنية وآخر التطورات علي صعيد المنطقة.
إنتهي**أ م د**س.ر



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حسين جابري انصاري

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جابري أنصاري ووزير الخارجية القطري يبحثان الأوضاع السورية واليمنية

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