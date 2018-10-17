مصرحا لمراسل 'ارنا'؛

دبلوماسي روسي : ترامب يقوم بتشويه صورة ايران لنهب ثروات العرب

موسكو / 17 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - قال رئيس رابطة الصداقة الروسية – العربية، احد كبار الدبلوماسيين الروس 'فياجسلاف ماتوزوف' ان ترامب يسعي لتشويه صورة ايران ويصفها بانها 'مصدر تهديد في المنطقة' ليتسني له نهب ثروات العرب.

واشار ماتوزوف اليوم الاربعاء في تصريح لمراسل 'ارنا' في موسكو، الي ان الولايات المتحدة الامريكية تدأب علي استغلال خلافاتها مع ايران والترويج بأن هذا البلد يشكل مصدر تهديد في المنطقة لتحقق من خلال ذلك عائدات تبلغ عشرات المليارات سنويا.
واردف الخبير الروسي البارز، ان ترامب يعمد في سياق هذه السياسة الي المزيد من ابتزاز السعودية بذريعة حمايتها امام ايران.
و وصف ماتوزوف الرئيس الامريكي بانه تاجر بامتياز ويسعي فقط ليجني المزيد من الاموال وهو مستعد ليضحي بسمعة بلاده الدولية من اجل ذلك.
واكد الدبلوماسي الروسي المخضرم علي زعماء الدول العربية بالكف عن المساس بمصالح وثروات هذه البلدان؛ قائلا ان ايران لا تشكل اي تهديد في المنطقة علي الاطلاق.
كما فنّد ماتوزوف جميع مزاعم واشنطن التي تروج فيها بأن 'ايران دولة عدائية'؛ مبينا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تقم حتي الان باي عدوان او هجوم عسكري ضد بلد اخر.
كما وصف الخبير الروسي، الولايات المتحدة الامريكية بانها من ابرز البلدان المنتهكة لمعاهدة الحدّ من انتشار السلاح النووي (ان بي تي) وهي تضع الصواريخ النووية في متناول بلدان اخري دون ان تفي بمسؤولياتها في هذا الخصوص؛ ولن تعمد الي الكف عن التدخل في شوؤن الدول الاخري.
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دبلوماسي روسي : ترامب يقوم بتشويه صورة ايران لنهب ثروات العرب

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