تصعيد محدود صهيوني بغزة تحكمه توازنات الرعب مع المقاومة

واعتبر مراقبون ان الصاروخ يؤكد جهوزية الفصائل لاية مواجهة قادمة مع غزة وان الضرر لن يكون في الجانب الفلسطيني فقط.

وقال المحلل السياسي حسن عبده ان الصواريخ التي أطلقت علي الكيان الصهيوني ودمرت منزل بشكل شبه كامل في بئر السبع المحتلة تعطي وصف دقيق لأي مواجهة قادمة مع المقاومة الفلسطينية .

ورأي عبده في تصريح خاص لمراسل ارنا أن الصاروخ الذي أطلق علي بئر السبع يحمل رسالة هامة تريد المقاومة ايصالها للكيان الصهيوني بأنها قادرة في الذهاب الي مواجهة وأن التدمير لن يكون مختصر علي غزة فقط انما أيضا علي الكيان .

وأضاف ان ' المؤشرات تشير الي أن غزة ليست ذاهبة الي مواجهة لعدة أسباب منها وجود الوفد المصري الراعي لملفات التهدئة والمصالحة والأمر الثاني المقاومة التزمت الي حد كبير بعدم الرد علي القصف ' .

وبين عبده ان الاحتلال الصهيوني قصف مناطق مفتوحة وهو قصف تقليدي لا يستدعي رد جديد من قبل المقاومة .

وتابع حديثه ' كافة الاطراف تقوم بردود محسوبة مشابهة للمرحلة الماضية وهذا يؤكد أن هناك عوامل تدعو الي القول انه لا يوجد تصعيد واسع في الساعات الحالية والقادمة '

ويعتقد عبده أن الاحتلال يحاول تعزيز قوة الردع لديه ليمنع المقاومة من الاعتداء علي دولته لكن المقاومة الفلسطينية لديها قرار واضح أن استمرار الضغط علي قطاع غزة سيذهب الي مواجهة لا محال ان لم يتم رفع الحصار .

من جانبه أكد المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية محمد بريم ' أبو مجاهد ' ان فصائل المقاومة الفلسطينية لديها حق الردع علي أي عدوان يمارس بحق الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد العدوان الاسرائيلي منذ ساعات الصباح .

وأضاف في تصريح خاص لمراسل ارنا' أن قرار غرفة العمليات المشتركة بين أنها لديها الجرأة لتبني أو الاعلان المسؤولية عن أي عملية تقوم بها ، وبالتالي الاحتلال يحاول أن يخلط الأوراق من جديد وتهديد القطاع عبر قادة الاحتلال '.

وأوضح البريم أن تصاعد تهديدات بعض قادة الاحتلال الصهيوني في الفترة الأخيرة حول ايقاف مسيرات العودة وكسر الحصار لن ترهب الشعب الفلسطيني المتمسك بثوابته وحقوقه الوطنية .

وشدد البريم علي تمسك فصائل المقاومة بحق الرد اذا تصاعد العدوان الصهيوني علي القطاع ، مؤكدا ' لن يكون ردنا هذه المرة بيان انما سيكون ميداني عملي من قبل الأذرع العسكرية '

وتابع حديثه ان موقف فصائل المقاومة في غزة واحد وقرارها أيضا وهي علي اتم الجهوزية للتصدي والدفاع عن الشعب الفلسطيني بكُل ما أوتيتُ من قوّة.

وبين بريم الجهود المصرية التي تبذل علي قدم وساق من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة ، ويأمل أن تتوج الجهود بإنهاء التصعيد .

وحذر بريم كيان الاحتلال الذي اذا لم يفهم طبيعة الرسالة التي وجهتها المقاومة الفلسطينية بصمتها عبر البيان فإنها سترغمه علي فهمهما برسالة الرد العملي .

ووجهت سلطات الاحتلال الاتهام لحركتي حماس والجهاد الاسلامي بالمسؤولية عن اطلاق الصاروخ الذي يصل مداه لسبعين كيلو متر ويحمل رأس متفجر بزنة 20 كليو جرام وهو الصاروخ الاقوي الذي تستخدمه المقاومة منذ نهاية العدوان علي غزة في العام 2014

انتهي**387**س.ر

