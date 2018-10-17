المرحلة الجديدة من الحظر الأميركي إزدراء سافر للآليات الدولية

وأضاف قاسمي في معرض رده علي إعلان وزارة الخزانة الأميركية قائمتها الجديدة من الشركات الإيرانية المحظورة؛ قائلا ان الحكومة الأميركية وعلي عكس مزاعمها وتصريحاتها المخادعة في 'دعم الشعب الإيراني'، باتت تعرقل مسار العلاقات الإقتصادية الأجنبية والتجارية للشعب مع المجتمع الدولي وتهدّد مصالحه عبر خلق العقبات؛ وذلك خلافا لأعراف ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان؛ مشددا ان محاولات امريكا لن تؤول الي النجاح بالتأكيد.

كما أشار المتحدث باسم الخارجية الي القرار المؤقت الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي يلزم امريكا بعدم اتخاذ أي إجراء يؤدي الي تصعيد النزاعات أو يوسع رقعتها ويعرقل مسار حلها قائلا، ان نهج الحكومة الأميركية وعدم إلتزام هذه الدولة بالآليات ومبادئ القانون الدولي لن يهدد مصالح أبناء الشعب الإيراني فحسب، بل انه سيهدد الإستقرار والأمن العالمي بأسره.

وتابع قاسمي، ان ذلك يأتي في الوقت الذي باتت إيران والمجتمع الدولي يعملان في اطار النوايا الحسنة علي تمهيد الأرضية اللازمة لحصول الجمهورية الاسلامية علي مصالحها في إطار الإتفاق النووي وذلك عقب الإنسحاب غير الشرعي الأميركي من هذا الإتفاق.

إنتهي**أ م د/ ح ع**

