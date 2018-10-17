مشيدا بصمود الشعب اليمني..

الأمين العام لحركة النجباء: الاعداء السعوديون لا يشعرون بأمان حتي في عقر دارهم

بغداد/17 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال الامين العام للمقاومة الاسلامية-حركة النجباء، الشيخ اكرم الكعبي، أن الشعب اليمني المجاهد بصموده وارادته الصلبة اسقط التحالف العربي في مستنقع اليمن، وأن الاعداء السعوديين اليوم لا يشعرون بامان حتي في عقر دارهم.

وذكر مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء، أن أمين عام المقاومة الاسلامية حركة النجباء أشاد خلال كلمة له في حشد من انصار محور المقاومة، بصمود الشعب اليمني.
وأشار الشيخ الكعبي الي 'المؤامرة الامريكية والتحالف السعودي لتدمير الامة الاسلامية، وأن بوصلة هذه المؤامرة اليوم تتمثل في العدوان علي اليمن والشعب اليمني الشجاع والابي'.
وقارن بين الامكانات التسليحية المتطورة التي يتمتع بها تحالف العدوان مع امكانات حركة انصار الله المتواضعة، لافتا أن 'تحالف الشر لا يولي اهتماما لحقوق الانسان، وبدا ينتقم من الشعب اليمني المقاوم والمطالب بالحرية، عبر الدعم الاسرائيلي والامريكي'.
وتابع أن 'الشعب اليمني المجاهد بصموده وارادته الصلبة اسقط التحالف العربي في مستنقع اليمن'.
وأشار الشيخ الكعبي الي أن 'الاعداء السعوديين اليوم لا يشعرون بامان حتي في عقر دارهم، وأن العدوان السعودي الاهوج، اتجه نحو ارتكاب المجازر والابادة الجماعية وتشديد الحصار علي الشعب اليمني والذي ادي ذلك الي انتشار المجاعة والاوبئة في هذا البلد'.
واستطرد، 'اننا نقول بصراحة واعتقاد تام باننا سنضحي بالغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الحق ومحاربة الباطل وسنستمر في هذا الطريق حتي هزيمة الاعداء'.
ودعا الشيخ الكعبي 'جميع الشعوب الشريفة والاعلام الحر الي مساندة المظلومين والمساهمة في فضح جرائم الاستكبار العالمي'.
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العراق

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الأمين العام لحركة النجباء: الاعداء السعوديون لا يشعرون بأمان حتي في عقر دارهم

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