محادثات ايرانية – تركية لتامين الحدود المشتركة

وافاد مراسل 'ارنا' من انقرة نقلا عن وكالة 'الاناضول' التركية للانباء، ان الاجتماع الامني المشترك (اليوم) ترأسه من الجانب التركي محافظ ايغدير 'انور اونلو'، ومن الجانب الايراني قائد قوات حرس الحدود في مدينة ماكو (بمحافظة اذربايجان الغربية – شمال غرب) العقيد 'شيرزاد حاجي زادة'.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بمافيها تامين الحدود المشتركة ومكافحة عمليات التهريب والارهاب.

واكد محافظ ايغدير خلال اللقاء علي اتخاذ المزيد من الاجراءات الأمنية ومكافحة الارهاب؛ منددا بالممارسات 'الارهابية' التي تقوم بها منظمة 'ب ك ك' ضد قوات حرس الحدود والحكومة التركية؛ ومطالبا بتعزيز الاجراءات الامنية الراهنة علي الحدود المشتركة بين ايران وتركيا للحيلولة دون وقوع هذه الاحداث.

علما ان البلدين ايران وتركيا تجمع بينهما حدود مشتركة تبلغ 560 كم وتضم كلا من محافظات اذربايجان الغربية (شمال غربي ايران)، وايغدير و'فان' و'حكاري' في تركيا.

انتهي ** ح ع

