اللواء جعفري :

المتورطون في اختطاف حرّاس الحدود سيلقون ردّا صارما من قبل الحرس الثوري

سمنان / 17 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري ان المتورطين في اختطاف عدد من قوات حرس الحدود والتعبية المحليين في منطقة ميرجاوة (جنوب شرق)، سيلقون ردّا صارما ومدمّرا من قبل الحرس الثوري.

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء من محافظة سمنان (شرق)، اشار اللواء جعفري الي ان الاعداء قاموا بالتواطؤ مع عناصر مندسة بتخدير واختطاف عدد من قوات حرس الحدود والتعبيئة في ميرجاوة.
ولفت القائد العام للحرس الثوري الي القول ان الاعداء حاولوا مرارا احتلال نقطة الصفر الحدودية (في ميرجاوة) لكنهم واجهوا الهزيمة في ذلك.
واردف اللواء جعفري قائلا، ان العدو وفي ضوء فشل محاولاته عمد في هذه المرة الي ادخال عناصر مندسة لتنفيذ مخططاته.
وبيّن ان العدو يدرك جيدا بانه عاجز عن مواجهة هؤلاء المضحين والمدافعين عن حياض الوطن وهم في كامل وعيهم، لذلك لجأ الي تدبير خطة تخديرهم ومن ثم اختطافهم.
واكد القائد العام للحرس الثوري ان العدو يهدف الي زعزعة الاستقرار والامن في البلاد.
وتابع، الاعداء وعلي رأسهم امريكا والكيان الصهيوني وآل سعود خططوا لمؤامرات وانفقوا الاستثمارات لتمرير مآربهم المشؤومة.
واستطرد اللواء جعفري قائلا : لكننا نرصد محاولات الاعداء وسنقوم بكل جاهزية علي افشال معظم هذه المخططات.
وكان الحرس الثوري قد اعلن عن اختطاف عدد من افراد التعبئة المحلية وحراس الحدود مساء الاثنين (15 اكتوبر 2018) في منطقة الصفر الحدودية (ميرجاوه)، وذلك علي ايدي الجماعات المناوئة للثورة الاسلامية وبالتواطؤ مع عناصر مندسة تابعة لهذه الزمر الارهابية.
انتهي ** ح ع



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المتورطون في اختطاف حرّاس الحدود سيلقون ردّا صارما من قبل الحرس الثوري

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