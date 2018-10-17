إدخال ما يزيد عن 9 ملايين طن سلع أساسية الي البلاد

وبلغت قيمة هذه السلع المستوردة 4 مليارات و676 مليون دولار، ضمّت 56 بالمائة من إجمالي مستوردات البلاد وزناً.

وأعلنت الجمارك عن بعض هذه السلع المستوردة وهي: الذرة والرز وحبات إستخلاص الزيوت والأدوية والزيوت الغذائية واللحوم الحمراء ومجففات الصويا والشعير و السماد وحبات السكر والسكر والقمح.

وفي هذا الإطار سهّلت جمارك ايران إدخال واستيراد هذه السلع في أقل فترة زمنية ممكنة ومنحتها أولوية.

وكات الحكومة قد أقرّت توفير العملة الصعبة لإدخال هذه السلع الاساسية من العوائد النفطية وذلك لمواجهة الحظر الأمريكي الظالم.

انتهي** ع ج** 1837

