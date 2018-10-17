مسبّبو جريمة مدينة ميرجاوَه سيتلقّون صفعة كبري

وخلال كلمة له في ملتقي «شهداء الوحدة والأمن التاسع» أضاف العميد فضلي بأنّ عشائر محافظة سيستان وبلوجستان هم حراس للحدود الايرانية، مقدرّاً لأهالي هذه المحافظة ما قدّموه من تضحيات في سبيل الوطن.

وقال رئيس جامعة الإمام الحسين (ع): إنّ الأعداء بعد انتصار الثورة الاسلامية طالما سعوا الي خلق فجوة وثغرات بين القوميات والمذاهب في البلاد وإشعال فتيل مواجهة بين الشيعة والسنة للإطاحة بهذا النظام الإلهي في البلاد.

وذكّر العميد فضلي بما قام به الأعداء آنذاك من ممارسات وهجمات في مدن كنبد كاووس وتبريز و كردستان وكرمانشاه ومحافظة سيستان وبلوجستان باءت جميعها بالفشل.

وأشار العميد فضلي الي تقديم ايران ما يقارب 17 الف شهيد في مواجهاتها للزُمَر المناهضة للثورة والمنافقين.

وقال رئيس جامعة الإمام الحسين (ع): إنه علي أعتاب الذكري الأربعين لانتصار الثورة الاسلامية يحاول الأعداء المساس بالوحدة والإنسجام والاُخوة والكرامة والإقتدار في ايران، متناسين بأنّ كل جريمة يرتكبونها تزيد من التلاحم والوحدة المحلية.

وأكّد العميد «فضلي» علي أنّ تجارب الشعب الايراني في سوريا والعراق واليمن ولبنان وفلسطين وجبهة المقاومة باتت مصدراً ومبعثاً للوحدة بين الشيعة والسنة.

انتهي** ع ج** 1837

