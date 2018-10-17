الشركات الايطالية باقية في ايران

وخلال إجتماع في غرفة التجارة بمدينة ساري (شمال ايران) أضاف السفير الايطالي بأنّ سفارة بلاده في طهران توفّر الظروف والفرص للشركات الايطالية الراغبة في الاستثمار داخل ايران.

وصرّح دي جاشينتو بأنّ ايطاليا تدعم ايران في الظروف الصعبة التي تمرّ بها إقتصادياً مشيراً الي إثبات بلاده نواياها الحسنة تجاه طهران.

وأعرب السفير الايطالي عن أمله بأن تنتهي العقبات المصرفية التي تحول دون التبادل المالي الثنائي، واصفاً هذه العقبات بأنها هاجس يساور المستثمرين الايطاليين الراغبين في بدء نشاطات استثمارية داخل ايران.

و بلغت نسبة التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات دولار فضلاً عن إبرام بروتوكولات بينهما بقيمة 13 مليار دولار ستزيد نطاق التعاون الثنائي خلال السنوات القادمة.

انتهي** ع ج** 1718

