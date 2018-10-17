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بزفيد نيوز' تكشف بالفيديو والصور استئجار الإمارات شركة أمنية أمريكية لتنفيذ عمليات الاغتيال في عدن

طهران / 17 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - كشف موقع صحيفة 'بزفيد نيوز' الأمريكية عن تورط الإمارات في حوادث الاغتيالات التي تشهدها المحافظات الجنوبية، عبر جنود مرتزقة أمريكيين.

وبحسب تحقيق استقصائي، كشف موقع الصحيفة الأمريكية عن قيام الإمارات باستئجار شركة 'مجموعة عمليات سبير' الأمريكية، لتنفيذ عمليات الاغتيال التي تشهدها مدينة عدن جنوب البلاد.
وأوضح موقع 'بزفيد نيوز' بأن هناك برنامج اغتيال كامل للشركة في اليمن، مشيراً بأن الإمارات أقرتها داخل تحالف العدوان.
وتطرق التحقيق الاستقصائي إلي العديد من المعلومات وتفاصيل عن عينات من عمليات الاغتيال التي طالت دعاة، وأئمة مساجد، و قيادات في حزب الإصلاح بمدينة عدن علي يد مجموعة من أولئك الجنود الذين كانت تحميهم مدرعات أمريكية بيد القوات الإماراتية في عدن.
ونشر موقع الصحيفة مقطع فيديو من تلك الحوادث لمحاولة اغتيال رئيس حزب الإصلاح في عدن، وتفجير سيارته أمام منزله في مديرية المنصورة خلال اقتحام مقر الحزب في الـ29 من ديسمبر عام 2015م، والتي سجلت مشاهدها عبر طائرة بدون طيار.
كما نشر موقع الصحيفة صورا لمرتزقة أمريكيين وهم بجوار جنود إماراتيين في مطار عدن و مناطق مختلفة.
وبحسب الموقع فإن شركة 'مجموعة عمليات سبير، التي استأجرت الجنود ونفذت الهجوم، تأسست في ولاية ديلاوير، وأسسها أبراهام جولان، وهو مقاول أمن هنغاري.
ووفقاً للتحقيق فإن الصفقة التي جلبت المرتزقة الأمريكان إلي شوارع عدن تم إبرامها خلال وجبة غداء في نادي الضباط داخل قاعدة عسكرية إماراتية في أبوظبي.
المصدر : المسيرة نت
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مدينة عدن

شركة "مجموعة عمليات سبير" الأمريكية

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