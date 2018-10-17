ايران و اوروغواي تعززان التعاون البرلماني

طهران/17تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- التقت مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية – الاوراغوائية رئيس مجلس نواب اورواغواي ' خورخه غانديني' و تباحثت معه حول توثيق التعاون البرلماني بين البلدين.

و اشار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية ' عبدالرضا عزيزي' الي العلاقات الثنائية بين البلدين و التي تعود الي 112 عاما ودعا الي الاستخدام الامثل للامكانيات البرلمانية لتوطيد هذه العلاقات في مختلف المجالات سيما في المجالين الاقتصادي و التجاري.
ولفت الي ما حققته ايران من تقدم في مختلف الاصعده بما فيها انتاج العلم و التكنولوجيا والنانو تكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية و الخلايا الجذعية واضاف ان الاتفاق النووي فسح المجال امام العديد من دول العالم لتمتين علاقاتها التجارية مع ايران.
من جانبه اشار غانديني خلال هذا اللقاء الي العلاقات العريقة بين بلاده و ايران و اضاف ان هذه العلاقات قائمة علي الصداقة و الاحترام المتبادل و اكد علي اهمية دور البرلمان في ترسيخ هذه العلاقات.
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ايران و اوروغواي تعززان التعاون البرلماني

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