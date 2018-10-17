وزير الداخلية العراقي:

العراق مستعد لإستقبال ضيوف الأربعين

ايلام/17 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قال وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي صباح اليوم الأربعاء: إنّ مسؤولي العراق بالتعاون مع مسؤولي ايران يقومون بالتعاون اللازم لتوفير الأمن للزوار وعرض الخدمات لهم خلال مراسيم ذكري أربعين الإمام الحسين عليه السلام.

وخلال إجتماع له بمحافظ إيلام (جنوب غربي ايران ) قاسم سليماني دشتكي في نقطة مهران الحدودية أضاف الأعرجي بأنّ العراق حكومة وشعباً يعتزّ بتقديم الخدمة لزوار الأربعين ولن تدخر جهداً في هذا السبيل.
كما أعلن وزير الداخلية العراقي عن إستعداد قوات بلاده التام لتوفير الأمن للزوار المتواجدين في الأراضي العراقية وعلي الحدود.
من جانبه أعلن قاسم سليماني دشتكي عن توفير الجانب الايراني خدمات جديدة لتسريع دخول الزوار الايرانيين الي العراق، مع لفت الإنتباه الي حدوث تداخل بين توافد الزوار وانطلاق الشاحنات التجارية وسيارات نقل السلع، الأمر الذي أوجد طوابير طويلة من الشاحنات وسيارات النقل عند حدود مهران.
واقترح محافظ ايلام خلال هذا الإجتماع إقامة مقر أمني مشترك بين البلدين علي الأراضي العراقية شاكراً الحكومة العراقية والشعب العراقي علي حسن استضافتهم للزوار الايرانيين خلال ذكري أربعين الإمام الحسين(ع).
انتهي** ع ج** 1837



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العراق مستعد لإستقبال ضيوف الأربعين

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